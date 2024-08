Izrael je už vo „viacfrontovej vojne“ s Iránom, uviedol premiér Netanjahu

5.8.2024 (SITA.sk) - Izrael je už podľa jeho premiéra vo „viacfrontovej vojne" s Iránom a jeho zástupcami. Benjamin Netanjahu to v nedeľu povedal vládnemu kabinetu. Izrael je podľa neho pripravený na akýkoľvek scenár.Napätie na Blízkom východe, zhoršené vojnou v Pásme Gazy, sa vystupňovalo minulý týždeň po zabití popredného veliteľa militantnej organizácie Hizballáh v Libanone a politického lídra militantného hnutia Hamas v Iráne. Teherán a jeho spojenci vinia Izrael a hrozia mu odvetou.Spojené štáty a spojenci sa pripravujú na obranu Izraela pred očakávaným protiútokom a snažia sa zabrániť ešte horšiemu regionálnemu konfliktu.Jordánsky minister zahraničia v rámci diplomatického úsilia vycestoval na zriedkavú cestu do Iránu. Americké ministerstvo obrany zase presunulo do regiónu ďalšie prostriedky.