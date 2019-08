Izrael môže deportovať až 600 filipínskych rodín aj s ich deťmi

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 13. augusta (TASR) - Izraelské orgány deportovali filipínsku pracovnú migrantku aj s jej 13-ročným synom napriek tomu, že ten sa narodil a žil na území Izraela. Podobný osud teraz hrozí 600 ďalším filipínskym rodinám. V utorok o tom informovala agentúra AFP.Rosemarie Perezová bola zadržaná aj so svojím 13-ročným synom Rohanom ešte minulý týždeň za to, že zostávala v krajine nelegálne po tom, ako prišla o právo na pobyt.Ich okamžitej deportácii zabránil Perezovej právnik, ktorý požiadal o okamžitý výsluch svojich mandantov s cieľom dosiahnuť ich zotrvanie v krajine. Súd však nakoniec po 11 hodín trvajúcom konaní rozhodol o zamietnutí ich žiadosti.Izraelské migračné úrady neskôr potvrdili, že Perezová aj so synom boli deportovaní po tom, ako sa Filipínka zdržiavala v Izraeli 12 rokov nelegálne a vyčerpala všetky možnosti odvolať sa voči skoršiemu rozhodnutiu.Dotknuté rodiny a ich podporovatelia však označili deportácie detí do krajín, v ktorých nikdy neboli a ich jazyku nerozumejú, za kruté.Približne 28.000 prevažne kresťanských Filipíncov už odišlo do Izraela, kde sa zamestnali najmä ako opatrovatelia a pomocníci v domácnosti. Približne 600 filipínskych rodín však teraz čelí deportácii, keďže ich víza boli podmienené tým, že si v židovskom štáte nezaložia rodiny.Ako poukazuje AFP, táto otázka je v Izraeli veľmi citlivá vzhľadom na pretrvávajúce obavy Židov z toho, že by vo svojom štáte mohli stratiť väčšinu.