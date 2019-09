Izrael, náš domov neodporučí žiadneho horúceho kandidáta na premiéra

Avigdor Lieberman Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Izraelský exminister obrany Avigdor Lieberman v nedeľu oznámil, že ako kandidáta na zostavenie povolebnej koalície neodporučí ani predsedu pravicovej strany Likud Benjamina Netanjahua, ale ani Bennyho Ganca, ktorý stojí na čele centristického bloku Modrá a biela.Lieberman, ktorý by mohol zohrať kľúčovú rolu v súčasnej patovej situácii na izraelskej politickej scéne, o svojom stanovisku novinárov informoval v čase, keď izraelský prezident Reuven Rivlin začína viesť s lídrami parlamentných strán konzultácie týkajúce sa poverenia zostavením vlády.Lieberman trvá na vytvorení vlády širokej koalície. Tá by mala podľa jeho predstáv zahŕňať Netanjahuov Likud, Gancov blok Modrá a biela a ním vedenú stranu Izrael, náš domov, ktorá vo voľbách získala osem poslaneckých mandátov.Lieberman v nedeľu vysvetlil, že Netanjahua nemôže podporiť ako kandidáta na premiéra, pretože šéf Likudu je ochotný vytvoriť koalíciu s ultraortodoxnými stranami. Lieberman tieto subjekty podozrieva, že chcú sekulárnych obyvateľov Izraela primať riadiť sa náboženským právom.Ganc zasa nemôže mať jeho podporu, lebo by podľa Liebermana mohol chcieť uzavrieť dohodu o spolupráci s ultraortodoxnými stranami alebo so stranami izraelských Arabov. Oba tieto tábory Lieberman označil za "nepriateľov".Ako prvého Rivlin v nedeľu prijal Bennyho Ganca, ktorého strana Modrá a biela získala vo voľbách najviac - 33 - mandátov. Gancov blok však zatiaľ dostatočnú podporu iných politických strán, aby mohla vzniknúť koaličná vláda.V priebehu nedele sa prezident postupne stretne aj so zástupcami strán Likud, Jednotná arabská kandidátka, Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Izrael, náš domov. V pondelok potom prijme zástupcov strán Jednotný judaizmus Tóry, Jamina, Strana práce-Gešer a Demokratický zväz.