Izrael naznačuje, že prímerie s Hamasom bude obmedzené

Izrael

Zdroj: Teraz.sk, TASR

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izraelská vláda rokuje s militantným hnutím Hamas o dohode o prímerí, ktorá zahŕňa aj uvoľnenie niektorých reštrikcií uvalených Izraelom na pásmo Gazy. Podľa agentúry AP o tom v pondelok informoval izraelský minister výstavby Joav Galant.Toto Galantovo vyjadrenie je však v rozpore s očakávaniami Hamasu, ktorý tvrdí, že z rokovaní s Izraelom, sprostredkúvaných Egyptom, musí vzísť komplexná dohoda zahrňujúca aj značné uvoľnenie už 11 rokov trvajúcej hraničnej blokády Gazy a plán na obnovu Gazy pod dohľadom OSN.AP v tejto súvislosti konštatuje, že rozdielnosť týchto očakávaní svedčí o tom, že šance na dosiahnutie dohody o prímerí sú zrejme malé.AP dodala, že cez víkend zasadol bezpečnostný kabinet izraelskej vlády, na ktorom sa rokovalo o najnovšom vývoji v Gaze a o návrhoch opatrení smerujúcich k jeho zlepšeniu, zahŕňajúcich i prímerie navrhované Egyptom a OSN a medzičasom prijaté hnutím Hamas.Minister Galant v pondelok pre izraelský vojenský rozhlas uviedol, že na zasadnutí bezpečnostného kabinetu sa hovorilo o sérii opatrení, ku ktorým by Izrael mohol pristúpiť výmenou za prímerie s Hamasom. Okrem iného bola reč aj o znovuotvorení hraničných priechodov vyhradených pre nákladnú dopravu do Gazy.Hnutím Hamas vedení organizátori zvolávali počas uplynulých štyroch mesiacov protesty pozdĺž hraníc pásma Gazy s Izraelom, pri ktorých boli izraelskou armádou zabité desiatky Palestínčanov. Okrem zhromaždení na hraniciach palestínski aktivisti vysielali na územie Izraela balóny a šarkany so zariadeniami, ktoré pri dopade na zem spôsobovali požiare na poliach a v lesných porastoch.Práve v dôsledku týchto incidentov Izrael v uplynulých týždňoch sprísnil blokádu pásma Gazy.Pre Hamas je však ukončenie blokády životne dôležité, pretože tieto reštrikcie sťažujú jeho vládnutie v pásme Gazy a spôsobujú tam aj sociálne napätie.