Izrael odhalil v Libanone výrobňu presne navádzaných striel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 4. septembra (TASR) - Izrael odhalil v Libanone zariadenie patriace militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré malo slúžiť na výrobu presne navádzaných striel. Tvrdí to izraelská armáda (IDF), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.uvádza sa v utorkovom vyhlásení izraelskej armády.Oznámenie dopĺňa letecká fotografia uvedenej lokality, ktorá sa nachádza pri obci Nabí Šít v údolí Bikáa na východe Libanonu. Hizballáh podľa IDF vybudoval zariadenie v spolupráci s Iránom, ktorý je jeho dlhodobým spojencom.Vyhlásenie izraelskej armády prichádza v čase vyostreného napätia medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré eskalovalo po zrútení dvoch dronov v Bejrúte z 25. augusta.Hizballáh v tejto súvislosti obvinil Izrael z pokusu o útok bezposádkovými lietadlami a prisľúbil odplatu. Židovský štát sa k nasadeniu dronov v južnej časti Bejrútu, ktorý je baštou hnutia Hizballáh, neprihlásil.Podľa neoficiálnych zdrojov z regiónu boli izraelské bezpilotné lietadlá - jedno útočné a jedno prieskumné - vyslané k objektu spojenému s vývojom presne navádzaných striel.Podľa Izraela za týmito aktivitami stojí Irán, ktorý pomáha Hizballáhu pri konverzii bežných rakiet na presne navádzané strely a poskytuje mu na to aj potrebné komponenty, know-how a technológie.Zariadenie v údolí Bikáa bolo podľa IDF postavené pred niekoľkými rokmi a v poslednom čase v ňom boli zaznamenané aktivity zamerané na výrobu presne navádzaných striel. Nachádzali sa v ňom stroje na výrobu motorov a bojových hlavíc pre rakety, ktoré by dokázali zasiahnuť stanovené ciele s presnosťou do desiatich metrov.V obave pred prípadnými izraelskými útokmi však Hizballáh odtiaľ odviezol najcennejšie prístroje a vybavenie a ukryl ich v civilných objektoch v Bejrúte, píše sa v utorkovom vyhlásení IDF.Izrael a Hizballáh spolu v roku 2006 bojovali vo vojne, ktorú po vyše mesiaci ukončilo prímerie. Presne navádzané strely by pre libanonských šiitských militantov mohli predstavovať významnú posilu v prípadnom ďalšom konflikte so židovským štátom.