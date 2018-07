Izrael odmietol stiahnutie iránskych síl z pohraničnej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Jeruzalem 24. júla (TASR) - Izrael odmietol návrh Ruska, na základe ktorého by iránske sily v Sýrii zostali vo vzdialenosti 100 kilometrov od pohraničných Golanských výšin. O návrhu sa rokovalo počas pondelkových rusko-izraelských rozhovorov v Jeruzaleme, informovala agentúra Reuters.Do Jeruzalema v pondelok pricestovala ruská delegácia na vysokej úrovni vedená ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ktorej členovia sa stretli s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Ťažiskom diskusií bola iránska prítomnosť v Sýrii, ktorú Izrael považuje za vážne ohrozenie svojej bezpečnosti.Izrael však ruský návrh, na základe ktorého by ozbrojené zložky spojené s Iránom museli zostať vo vzdialenosti približne 100 kilometrov od Izraelom okupovaných Golanských výšin, nepovažuje za dostatočný. Požaduje pritom, aby Irán zo Sýrie stiahol aj ďalekonosné zbrane, ktorých dostrel presahuje rozsah navrhovanej nárazníkovej zóny. Informoval o tom denník Haarec.Podľa vysokopostaveného izraelského činiteľa, ktorý si neželal byť nemenovaný, má Irán v SýriiIzraelská vláda preto podľa neho nebude čakať, ale konať v záujme toho, aby sakde má silné vojenské pozície militantné protiizraelské hnutie Hizballáh.povedal uvedený izraelský predstaviteľ, ktorého citoval Haarec.Predstaviteľ pritom vyjadril presvedčenie, že Rusko by v tomto smere mohlo urobiť veľa, keďže je v SýriiNa pondelkových rokovaniach v Jeruzaleme sa za ruskú stranu zúčastnil aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Valerij Gerasimov a za izraelskú stranu minister obrany Avigdor Liberman, ako aj viacerí ďalší vysokopostavení činitelia.