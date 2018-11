Izrael po nočných bojoch vyslal posily k hraniciam Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 12. novembra (TASR) - Izraelská armáda vyslala posily k hraniciam palestínskeho pásma Gazy a v prípade potreby je pripravená na ich bojové nasadenie. Informoval o tom v pondelok na svojej webovej stránke denník The Times of Israel.Noviny sa odvolali na vyhlásenie tlačovej služby izraelskej armády, ktoré bolo vydané po nočných bojoch medzi izraelskými silami a palestínskymi militantmi v pásme Gazy. O život pri nich prišli siedmi Palestínčania a jeden izraelský vojak.Rozhodnutie o vyslaní posíl k hraniciam s Gazou bolo prijaté na krízovom zasadnutí, ktorému predsedal náčelník generálneho štábu Gadi Eizenkot.Bližšie podrobnosti o akcii izraelskej armády v pásme Gazy nie sú známe, pretože sú predmetom vojenského tajomstva. Zverejnená nebola ani identita izraelskej obete. Podľa zdroja z izraelského ministerstva zahraničných vecí to bol príslušník drúzskej komunity.Palestínčania tvrdia, že príslušníci izraelských síl sa v civilnom aute infiltrovali tri kilometre do Gazy, pričom sa však prezradili. V následnej prestrelke s palestínskymi militantmi bol smrteľne postrelený Núr Baraka, miestny veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu v meste Chán Júnis. Izraelskí vojaci, ktorí boli konfrontovaní s presilou protivníka, požiadali o posily a podporu. Následné izraelské letecké útoky si vyžiadali životy niekoľkých ľudí.Palestínčania po skončení prestrelky vypálili z Gazy smerom na juh Izraela 17 rakiet, z ktorých tri zneškodnil izraelský protiraketový systém Železná kupola.Hovorca izraelskej armády v pondelok spresnil, že cieľom akcie izraelského komanda nebola ani likvidácia, ani zajatie niektorého z palestínskych militantov.Rozkaz, ktorý komando plnilo, bol podľa hovorcu "veľmi dôležitý" pre bezpečnosť izraelského štátu. Podľa izraelskej tlače cieľom akcie izraelského komanda bolo získať dôležité spravodajské informácie z oblasti mesta Chán Júnis.Hoci boje v oblasti nad ránom ustali, v izraelskom pohraničí bolo v pondelok zrušené vyučovanie v školách a prerušené je aj železničné spojenie medzi mestami Aškelon a Sderot.Podľa pozorovateľov existuje riziko, že incident z nedeľného večera zmarí proces stabilizácie, ktorý bolo v posledných týždňoch badať v pásme Gazy, keď sa znížil počet účastníkov pravidelných piatkových protestov na hraniciach s Izraelom. Do Gazy začal prúdiť aj finančná pomoc z Kataru, ktorá je určená na mzdy štátnych zamestnancov.Vzhľadom na zhoršenie bezpečnostnej situácie na južných hraniciach Izraela sa izraelský premiér v noci na pondelok rozhodol skrátiť svoju návštevu Francúzska, kde sa zúčastnil na spomienkových podujatiach k stému výročiu podpísania prímeria, ktoré viedlo k ukončeniu prvej svetovej vojny.