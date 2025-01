Izrael po Trumpovej inaugurácii zváži obmedzenie humanitárnej pomoci pre Gazu, dostáva sa vraj do rúk Hamasu

4.1.2025 (SITA.sk) - Izrael zvažuje obmedzenie humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy po nástupe Donalda Trumpa do úradu, aby zbavil palestínsku militantnú organizáciu Hamas zdrojov. Informuje o tom portál CNN, ktorý cituje zdroj oboznámený s problematikou.„Humanitárna pomoc sa nedostáva do správnych rúk,“ povedal izraelský predstaviteľ, ktorý dodal, že obmedzenie pomoci je len jedna z viacerých možností. Humanitárne organizácie však vyzývajú na zvýšenie pomoci, pretože v Gaze hrozí hladomor.Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že v decembri do Gazy vstúpilo len 2 205 nákladných áut s pomocou. Izrael tvrdí, že tento údaj je nepresný a že v priebehu minulého mesiaca do Gazy pomoc priviezlo viac ako 5-tisíc nákladných vozidiel.OCHA odhaduje, že 91 % obyvateľov Gazy čelí akútnemu nedostatku potravín. USA tiež požiadali Izrael, aby umožnil prístup aspoň 350 nákladným vozidlám denne.