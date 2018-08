Izrael po útokoch balónmi znova zastavuje dodávky paliva do pásma Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 2. augusta (TASR) - Izrael zastaví od štvrtka dodávky paliva do pásma Gazy. Ide o ďalšiu reakciu na pretrvávajúce vypúšťanie zápalných balónov Palestínčanmi do Izraela, informovala agentúra Reuters.Aktivisti z Gazy neprestávajú vypúšťať protestné zápalné balóny a draky, ktoré po dopade na území Izraela podpaľujú úrodu a lesné porasty a spôsobujú tak veľké materiálne škody. Izrael už v dôsledku takýchto požiarov prišiel o rozsiahle územia poľnohospodárskej pôdy i lesov.Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman dal preto až do odvolania príkaz na zastavenie dodávok plynu a pohonných látok do Gazy cez hraničný priechod Kerem Šalom.píše sa v stredajšom vyhlásení úradu šéfa rezortu obrany Liebermana.Palestínčania vypúšťajú už od apríla z pásma Gazy na Izrael šarkany a balóny s horiacimi a zápalnými predmetmi. Izrael zareagoval 10. júla zatvorením svojho jediného hraničného priechodu do pásma Gazy, ktorý medzičasom pre určité druhy tovarov čiastočne otvoril. Jeho opätovné otvorenie je podmienené úplným zastavením vypúšťania vzdušných zápalných bômb na Izrael a ukončením provokácií na hraniciach.Od začiatku pravidelných hraničných protestov Palestínčanov, 30. marca, zastrelili izraelskí vojaci na hranici s pásmom Gazy už vyše 155 prevažne neozbrojených Palestínčanov. V dôsledku palestínskej paľby zase prišli o život dvaja izraelskí vojaci.Protesty sa konajú pod vedením palestínskeho militantného hnutia Haras, ktoré ovláda pásmo Gazy. Motívom je okrem iného snaha upriamiť pozornosť na izraelsko-egyptskú blokádu uvalenú na toto územie po tom, ako tam v roku 2007 začal vládnuť Hamas.Izraelčania vyhlasujú, že bránia svoje hranice, a obviňujú Hamas, ktorý sa zaprisahal zničiť Izrael, že zneužíva protesty na zakrytie pokusov narušiť hraničné oplotenie a zaútočiť na civilistov i vojakov.