Izrael pochválil Srbsko za zákon týkajúci sa reštitúcií majetku Židov

Belehrad 26. júla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin vyjadril vo štvrtok uznanie Srbsku za schválenie zákona umožňujúceho reštitúciu židovského majetku zhabaného počas holokaustu, ktorý nemá dedičov alebo sa k nemu nikto nehlási. Informovala o tom agentúra AP.Rivlin po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom uviedol, že príklad Srbska, ktorý schválil príslušný zákon v roku 2016, by mohli nasledovať aj ďalšie krajiny.Izraelský prezident pricestoval do Srbska zo susedného Chorvátska, kde sa stretol s vrcholnými predstaviteľmi. V rámci tejto štátnej cesty navštívil aj miesto koncentračného tábora, kde počas druhej svetovej vojny zahynuli desaťtisíce Židov, Srbov a Rómov.Chorvátska štátna televízia citovala Rivlina, ako hovorí, že čeliť zločinom z minulosti je morálnou povinnosťou každej spoločnosti.Počas nacistickej okupácie prišli počas druhej svetovej vojny o život tisíce Židov žijúcich v Srbsku.