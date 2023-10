Izrael povolí humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, zastaví ju však, ak do nej bude zasahovať Hamas

Civilisti ako ľudské štíty

Rukojemník Hizballáhu a Iránu

17.10.2023 (SITA.sk) - Izrael povolí humanitárnu pomoc do južného Pásma Gazy, uviedol izraelský poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi.Zároveň varoval, že ju zastavia, ak zistia, že palestínske militantné hnutie Hamas do nej zasahuje.Pomoc „musí smerovať len tým, ktorí utekajú, a nie Hamasu,“ povedal Hanegbi na tlačovej konferencii a obvinil Hamas z „okrádania ich zásob“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Hanegbi sa tak vyjadril v čase krízy v Gaze, pričom humanitárna pomoc a ľudia snažiaci sa opustiť oblasť sa hromadia na oboch stranách hranice územia s Egyptom napriek diplomatickým snahám o otvorenie koridoru.Izrael vyzval civilné obyvateľstvo severnej časti Pásma Gazy, aby utiekli na juh. Tieto výzvy podľa poradcu marí Hamas, ktorý sa podľa neho snaží využiť civilistov ako „ľudské štíty“.Hanegbi sa tiež zaviazal, že Izrael nájde každú osobu zapojenú do útokov Hamasu na Izrael.„Zabijeme ich, aj keď sa budú skrývať v úkryte alebo podzemnom tuneli,“ vyhlásil s tým, že „každý z týchto ľudí nebude schopný udržať život v Pásme Gazy tak, ako to bolo v posledných rokoch“.Na margo cesty amerického prezidenta do Izraela sa poradca vyjadril, že to ukazuje, že krajina „v tomto nebude sama“.Poradca tiež uznal možnosť otvorenia nového frontu vzhľadom na strety s libanonským hnutím Hizballáh na severe Izraela na hranici s Libanonom. Ten je podľa Hanegbiho rukojemníkom Hizballáhu a Iránu.„Libanon stratil schopnosť riadiť svoj osud,“ povedal poradca a dodal, že ak sa bitka otvorí na severe, „Libanon nebude vyzerať ako teraz alebo dokonca pred 50 rokmi“.