Izrael stiahne z Pásma Gazy tisícky svojich vojakov, boje by sa mohli v niektorých oblastiach obmedziť

Izrael je pod tlakom USA

Izrael reagoval na útok Hamasu

1.1.2024 (SITA.sk) - Izrael presunie z Pásma Gazy tisícky svojich vojakov. Izraelská armáda v pondelok uviedla, že z palestínskej enklávy stiahne v nadchádzajúcich týždňoch päť brigád za účelom výcviku a odpočinku.Je to prvé významné zníženie počtu vojakov od začiatku vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas Pohyb vojsk by mohol signalizovať obmedzenie bojov v niektorých oblastiach Pásma Gazy, najmä v severnej polovici, kde je armáda podľa svojich slov blízko k prevzatiu operačnej kontroly.Izrael je pod tlakom svojho hlavného spojenca - USA, aby sa uchýlil k menej intenzívnym bojom.V iných oblastiach Pásma Gazy však pokračujú tvrdé boje, najmä v južnom meste Chán Júnis a v centrálnych oblastiach.Izrael sa zaviazal, že bude pokračovať v operácii, kým nedosiahne jeho vojnové ciele vrátane zničenia Hamasu, ktorý v Gaze vládne už 16 rokov.Izrael sa zaviazal zničiť Hamas vo vojne, ktorú vyvolal útok militantov zo 7. októbra. Ten si vyžiadal 1 200 mŕtvych, pričom militanti tiež vzali so sebou zhruba 240 rukojemníkov.Izrael na útok militantov zareagoval intenzívnou ofenzívou v Pásme Gazy, kde už podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zomrelo viac ako 21 800 ľudí.Rezort nerozlišuje medzi civilnými obeťami a obeťami z radov militantov. Izrael bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že zabili viac ako 8-tisíc militantov a z vysokého počtu civilných obetí viní Hamas.