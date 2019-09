Izrael útočil po raketovej paľbe na ciele Hamasu v pásme Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 11. septembra (TASR) - Izraelské vzdušné sily zaútočili v noci na stredu na dovedna 15 pozícií militantného hnutia Hamas v pásme Gazy po tom, ako odtiaľ boli na izraelské územie vypálené dve rakety. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie izraelských ozbrojených síl o tom informoval denník The Jerusalem Post.Izraelské sily uviedli, že cielili na miesto, kde Hamas vyrábal zbrane, ďalej objekt jeho námorných síl, a tiež tunel teroristov.K ich útokom došlo po tom, ako boli na izraelské územie v utorok večer vystrelené dve rakety. Sirény ohlasujúce raketový útok sa v mestách Ašdod a Aškelon ležiacich na pobreží Izraela rozozvučali približne o 21.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). Zhromaždenie v meste Ašdod musel pre poplach opustiť aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý mal práve prejav pred aktivistami strany Likud.Systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel) zachytil jednu z rakiet, zatiaľ čo druhá dopadla do poľa pri meste Aškelon, píše The Jerusalem Post.informovali na Twitteri izraelské ozbrojené sily. V svojom príspevku dodali, že, pričom zodpovednosť za tieto útoky z pásma Gazy pripísali Hamasu.