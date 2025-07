Izrael vyhlásil taktickú pauzu v bojoch v niektorých častiach Pásma Gazy

27.7.2025 (SITA.sk) - Izrael v nedeľu vyhlásil „taktickú pauzu“ v bojoch v niektorých častiach Pásma Gazy a uviedol, že to umožní Organizácii Spojených národov a humanitárnym agentúram otvoriť bezpečné pozemné trasy na dodávky potravín.Izraelská armáda zároveň uviedla, že začala s leteckým zhadzovaním potravín v Gaze a odmietla obvinenia, že používa vyhladovanie ako zbraň proti palestínskym civilistom. Armáda vyhlásila, že svoje rozhodnutia koordinovala s OSN a medzinárodnými organizáciami s cieľom „zvýšiť rozsah humanitárnej pomoci vstupujúcej do Pásma Gazy“.Pauza v bojoch v niektorých častiach Gazy má trvať každý deň od 10:00 do 20:00.