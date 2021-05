Izrael začal nové útoky na Pásmo Gazy, v nedeľu počas náletov zahynuli desiatky ľudí

Odpálili tisíce rakiet

Podnikli letecké útoky

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pri nedeľňajších izraelských náletoch zahynulo v Pásme Gazy viac ako 40 ľudí. Ako uviedol spravodajský portál BBC, podľa palestínskych predstaviteľov bol tento deň dosiaľ najsmrteľnejší od vypuknutia aktuálnej série izraelsko-palestínskych stretov.Izraelská armáda informovala, že palestínski ozbrojenci v priebehu ostatného týždňa odpálili na Izrael viac ako 3-tisíc rakiet. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres varoval, že ďalšie boje by mohli uvrhnúť región do „nezadržateľnej krízy“, a poprosil o okamžité ukončenie „desivého násilia“.OSN taktiež upozornila na nedostatok pohonných hmôt v Pásme Gazy, čo by mohlo spôsobiť problémy s fungovaním nemocníc a ďalších zariadení. Lynn Hastingsová, osobitná koordinátorka OSN pre mierový proces na Blízkom východe, pre BBC uviedla, že apelovala na izraelské úrady, aby OSN umožnili privážať palivo a zásoby, ale dostala odpoveď, že to nie je bezpečné.Predstavitelia Gazy uviedli, že pri nedeľňajších izraelských leteckých útokoch zahynulo 42 osôb, vrátane 16 žien a 10 detí. Izraelská strana zasa informovala, že od minulého pondelka prišlo pri raketových útokoch Palestínčanov o život desať ľudí, vrátane dvoch detí.Boje pokračujú aj v pondelok. Izraelské lietadlá v úvode dňa podnikli 80 leteckých útokoch na niekoľko oblastí Pásma Gazy. Udialo sa tak po tom, čo militanti Hamasu odpálili viacero rakiet smerom na juh Izraela.