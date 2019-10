Izraelčania rušia cesty do Ruska pre kauzu turistky odsúdenej za drogy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Záujem Izraelčanov o letenky do Ruska a pobyty v tejto krajine výrazne klesol po zverejnení prípadu Naamy Issacharovej, odsúdenej v Rusku za držanie a pašovanie drog na sedem a pol roka väzenia. Informoval o tom vo štvrtok izraelský spravodajský server Ynetnews. Rusko je pritom tretím najobľúbenejším turistickým cieľom Izraelčanov.Mladú Izraelčanku zadržali 9. apríla tohto roku v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď sa vracala z Naí Dillí do Tel Avivu. V batohu, ku ktorému dievčina v tranzitnej zóne letiska ani nemala prístup, sa našlo 9,6 gramu hašišu.Súd v meste Chimki pri Moskve túto 25-ročnú ženu minulý piatok odsúdil na sedem a pol roka väzenia, keď ju uznal za vinnú z pašovania drog a ich držby.Podľa zistení izraelského cestovného portálu Travelist sa počet zakúpených leteniek z Izraela do Moskvy v porovnaní s minulým týždňom znížil o 30 percent. Rezervácie letov do Moskvy klesli o 11 percent. Tento pokles podľa Ynetnews súvisí s tým, že práve koncom minulého týždňa začali izraelské médiá informovať o prípade Issacharovej.Izraelčanka ruského pôvodu Maria Elkinová mala do Moskvy cestovať vo februári budúceho roku, aby sa tam zúčastnila na maratóne. Svoju rezerváciu letu však zrušila, pričom ako dôvod uviedla zatknutie Naamy Issacharovej. Pre televízny kanál Kešet 12 uviedla, že sa vzdala aj svojho ruského občianstva.Rovnako ako Elkinová sa rozhodol aj Jaron Avraham, ktorý mal cestovať so svojou rodinou do Moskvy. Pre Kešet 12 povedal, že po zverejnení Issacharovej prípadu sa rozhodli cestu zrušiť, leboPredseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu a izraelský prezident Reuven Rivlin medzičasom vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby mladej Izraelčanke udelil milosť.Issacharovej rodina podľa Ynetnews tvrdí, že jej prísne odsúdenie má za cieľ donútiť Izrael, aby nevydal ruského štátneho príslušníka obvineného z počítačového útoku na stíhanie do Spojených štátov.Ide o počítačového špecialistu Alexeja Burkova, ktorého zadržali na letisku v Tel Avive ešte v roku 2015 na žiadosť Spojených štátov. Keďže však izraelský súd už odobril jeho vydanie do Spojených štátov, jeho výmena za Issacharovú nie je možná.