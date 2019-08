Izraelské lietadlá útočili na ciele Hamasu po raketových útokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Izraelská armáda: Z pásma Gazy odpálili na južný Izrael tri rakety

Jeruzalem 26. augusta (TASR) - Izraelské armádne lietadlá uskutočnili v noci na pondelok viacero úderov na vojenské ciele palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy. Nálety prišli po tom, ako z pásma odpálili na južný Izrael tri rakety. Informovala o tom agentúra AP.Izraelská armáda oznámila, že medzi terčmi náletov bola kancelária veliteľa Hamasu na severe Gazy. Správy o obetiach sa bezprostredne neobjavili.V nedeľu večer armáda oznámila, že z pásma Gazy odpálili na južný Izrael tri rakety, pričom dve z nich zachytil systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Ďalšia podľa regionálnych úradov dopadla do pustatiny, odkiaľ hlásili oheň, informovala agentúra AFP.Od začiatku augusta došlo k nárastu odpaľovania rakiet z pásma Gazy i pokusov Palestínčanov prekročiť hranicu Izraela, na čo izraelská armáda reagovala údermi. Nové násilnosti ohrozujú krehké prímerie medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktoré s pásme vládne. Izrael a palestínsky militanti z Gazy viedli od roku 2008 tri vojny.Necelý mesiac pred izraelskými voľbami sa podľa analytikov premiér Benjamin Netanjahu usiluje zamedziť vypuknutiu konfliktu napriek tomu, že jeho súperi vyzývajú na tvrdý zákrok proti Hamasu.Toto hnutie sa neprihlásilo k novým raketovým útokom ani pokusom preniknúť cez hranicu, vzrástli však dohady, že militanti v izolovanom pásme Gazy chcú vyvinúť tlak na ďalšie ústupky v rámci dohody o prímerí, píše AFP.Podľa AP by však nové raketové útoky mohli súvisieť s izraelskými náletmi v Sýrii, keďže z Gazy odpaľujú strely aj militanti podporovaní Iránom. Izrael v sobotu útočil v Sýrii na údajne iránske drony pripravované na útok na Izrael. Dve izraelské bezpilotné lietadlá sa podľa miestnych predstaviteľov v noci na nedeľu zrútili aj v libanonskej metropole Bejrút.