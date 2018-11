Izraelské sily zabili v pásme Gazy sedem Palestínčanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gaza 12. novembra (TASR) - Pri bojoch medzi izraelskými silami a palestínskymi militantmi v pásme Gazy prišlo v nedeľu večer o život sedem Palestínčanov a jeden izraelský vojak.Izraelská armáda v pondelok informovala, že okrem zabitého vojaka bol ďalší zranený počasna juhovýchode pásma Gazy, kde došlo k prestrelke. Operácia sa už skončila.Islamistická skupina Hamas predtým uviedla, že príslušníci izraelských síl sa tajne v civilnom aute infiltrovali tri kilometre do Gazy a smrteľne postrelili Núra Baráku, miestneho veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu v meste Chán Júnis. Militanti vozidlo prenasledovali, čo vyvolalo izraelské letecké útoky, ktoré si vyžiadali životy niekoľkých ľudí.Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva prišlo o život šesť ľudí vrátane piatich militantov a sedem ďalších osôb utrpelo zranenia. V skorých ranných hodinách sa našlo siedme telo, uviedla agentúra AP.Krátko po prestrelke sa v južnom Izraeli rozozneli sirény varujúce pred raketovou paľbou z pásma Gazy, ale zatiaľ sa neobjavili správy o žiadnych škodách či zranených osobách. Armáda uviedla, že zachytila dve rakety odpálené z Gazy.Izraelský minister obrany Avigdor Lieberman rokoval o najnovšej situácii na veliteľstve izraelskej armády, uviedol jeho úrad vo vyhlásení.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa po udalostiach v Gaze rozhodol skrátiť svoju návštevu Paríža a vrátiť sa domov, informovala jeho kancelária podľa agentúry AFP.Izrael nedávno povolil Kataru poskytnúť pásme Gazy milióny dolárov na mzdy ako aj palivo s cieľom zmierniť krízu s dodávkami elektriny. Netanjahu bránil svoje rozhodnutie umožniť prevoz hotovosti do Gazy aj napriek kritike z vlastnej vlády, keď konštatoval, že chce obnoviť pokoj pozdĺž hranice s Gazou a zabrániť humanitárnej kríze v pobrežnom palestínskom území.Hamas, ktorý Izrael a väčšina západných krajín označujú za teroristickú organizáciu, prevzal kontrolu nad pásmom Gazy v roku 2007, keď z územia vyhnal úradníkov lojálnych medzinárodne uznávanej Palestínskej samospráve so sídlom v Predjordánsku. Izrael a Egypt následne na toto územie uvalili blokádu, ktorú zdôvodňujú obavami o bezpečnosť svojich štátov.Sprostredkovania rozhovorov medzi oboma stranami sa pred niekoľkými mesiacmi ujal Egypt v snahe ukončiť niekoľkomesačné pohraničné protesty organizované Hamasom a zamerané na zmiernenie izraelsko-egyptskej blokády Gazy. Intenzita týchto nepokojov sa zdala v minulých dvoch týždňoch nižšia v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami.