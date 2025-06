Izraelské útoky na Irán podľa estónskej rozviedky zhoršia schopnosť Ruska používať drony

20.6.2025 (SITA.sk) - Intenzita ruských útokov dronmi proti Ukrajine by sa mohla znížiť vzhľadom na izraelské útoky zamerané na iránske výrobné kapacity bezpilotných lietadiel Šáhid. Uviedol to v piatok veliteľ estónskej vojenskej spravodajskej služby Ants Kiviselg. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje vysielateľa ERR.Hoci možno predpokladať, že Rusku sa podarilo do značnej miery presunúť výrobu dronov typu Šáhid a Geran do na svoje územie, niektoré kľúčové uzly pre výrobu dronov sú naďalej v Iráne, povedal Kiviselg.„Existuje teda možnosť, že v blízkej budúcnosti môžeme vidieť určitý pokles používania dronov,“ povedal Kiviselg o ruských útokoch na Ukrajinu. Estónska spravodajská služba je však podľa jeho slov presvedčená, že z dlhodobého hľadiska Moskva plánuje kroky nielen na udržanie, ale aj na „zvýšenie“ svojej výroby dronov.