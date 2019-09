Izraelskí diplomati v zahraničí hlasujú vo voľbách predčasne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Jeruzalem/Wellington 5. septembra (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Izraeli sa budú konať 17. septembra, ale možnosť hlasovať v nich dostalo už vo štvrtok zhruba 5100 izraelských občanov pracujúcich na 96 veľvyslanectvách a konzulátoch krajiny v zahraničí.Ako prví začali hlasovať zamestnanci izraelského veľvyslanectva v hlavnom meste Nového Zélandu Wellington, napísal vo štvrtok denník The Times of Israel.Hlasovanie sa skončí o 30 hodín neskôr v San Franciscu v štáte Kalifornia na západnom pobreží USA.Podľa izraelského volebného zákona môžu Izraelčania voliť len na území Izraela. Diplomati, ako aj emisári viacerých nadnárodných židovských organizácií majú však výnimku a môžu voliť na veľvyslanectvách a konzulátoch, kde sú na to vytvorené volebné "minikomisie".Voličmi upravené a zapečatené hlasovacie lístky potom dopravia do Jeruzalema, kde ich priradia k hlasom odovzdaným v deň volieb. Overovateľmi hlasovania v zahraničí sú poslanci izraelského parlamentu, ktorí údaje o voličoch v zahraničí porovnávajú so zoznamami voličov, aby sa takto zabránilo volebnému podvodu alebo opakovanému hlasovaniu jednej osoby.Izrael v priebehu tohto roka zažije už druhé parlamentné voľby. Druhé hlasovanie bolo vyhlásené po tom, ako premiér Benjamin Netanjahu po aprílových voľbách nedokázal vytvoriť funkčnú koalíciu.Snahy o vytvorenie vlády však zmaril bývalý minister obrany Avigdor Lieberman zo sekulárnej pravicovej strany Izrael náš domov (Jisrael bejtejnu), keď odmietol požiadavky ultraortodoxných židovských strán a trval na schválení nového zákona, ktorý počíta s vojenskými odvodmi ultraortodoxných mužov. V dôsledku toho Netanjahu radšej presadzoval nové voľby, ako by mal nechať na prezidenta Reuvena Rivlina, aby si vybral na premiérsky post niekoho iného.