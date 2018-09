Izraelskí policajti protestovali proti výške výsluhového dôchodku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Nespokojní izraelskí policajti vo výslužbe sa v stredu popoludní pokúsili preniknúť do priestorov úradu premiéra Benjamina Netanjahua. Demonštrantov zastavila prítomná bezpečnostná služba. Informoval o tom izraelskí denník The Jeruzalem Post.Desiatky izraelských policajtov vo výslužbe protestovali proti výške svojho výsluhového dôchodku, pretože jeho výška nie je totožná s dôchodkom príslušníkov armády.Pokusu preniknúť do areálu sídla premiéra Netanjahua údajne predchádzal incident, keď demonštranti zablokovali jeho kolónu. Túto informáciu však úrad premiéra poprel. Rovnako označil za nepravdivé tvrdenia o zrušení zasadnutia vlády v popoludňajších hodinách v dôsledku protestu.Vláda má na programe rokovanie o návrhu ministerstva financií, v súlade s ktorým sa majú policajti vo výsluhovom dôchodku ocitnúť v nižšej kategórii ako ostatní penzionovaní príslušníci bezpečnostných zložiek.Desiatky demonštrantov tvrdia, že protestujú v mene 60.000 príslušníkov policajného zboru a iných penzionovaných členov bezpečnostných služieb.