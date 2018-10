Izraelskí vojaci počas protestu smrteľne zranili mladého Palestínčana

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 3. októbra (TASR) - Pätnásťročný Palestínčan prišiel v stredu o život po tom, ako ho do hlavy zasiahol kanister so slzotvorným plynom, ktorý vypálili izraelské jednotky počas zásahu voči demonštrantom pri hraniciach s pásmom Gazy. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo palestínske ministerstvo zdravotníctva.Podľa hovorcu ministerstva k nešťastiu došlo neďaleko hraničného oplotenia na severe pásma Gazy, pričom zranenia utrpelo ďalších 24 ľudí.Hovorca izraelskej armády uviedol, že neďaleko hraničného priechodu Erez sa zhromaždilo okolo 1000 Gazanov, ktorí do vojakov hádzali kamene i ďalšie predmety a pálili pneumatiky.Izraelskí vojaci použili prostriedky na rozohnanie davu vrátane slzotvorného plynu, gumových projektilov a keď to bolo nevyhnutné, aj streľbu ostrými nábojmi, dodal.V pásme Gazy, kontrolovanom militantnou organizáciou Hamas, sa od konca marca konajú pravidelné protesty proti 11 rokov trvajúcej prísnej izraelskej blokáde tejto chudobnej enklávy na pobreží Stredozemného mora. Tieto demonštrácie sprevádzajú násilnosti.Izraelské sily pri potláčaní týchto nepokojov používajú streľbu ostrými nábojmi a slzotvorný plyn, pričom - podľa palestínskych zdrojov - doteraz zabili približne 193 ľudí. O život prišiel jeden izraelský vojak, ktorého zasiahol ostreľovač z Gazy.Z organizovania týchto protestov a zhromaždení, ktorých cieľom je vyvíjať nátlak na Izrael, aby ukončil už 12 rokov trvajúcu prísnu blokádu Gazy, Izrael obviňuje palestínske radikálne hnutie Hamas vládnuce v Gaze od roku 2007.Úsilie Egypta a OSN o sprostredkovanie dohody o prímerí medzi Izraelom a skupinami vedenými Hamasom doposiaľ neprinieslo výsledky.