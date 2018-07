Izraelský parlament zahlasuje o kontroverznom nacionalistickom zákone

Izraelský parlament, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. júla (TASR) - Izraelský parlament bude ešte v stredu alebo v najbližších dňoch hlasovať o kontroverznej legislatíve, ktorá má definovať Izrael ako národný štát židovského ľudu.Konečný návrh zákona o národnom štáte schválil v stredu dopoludnia príslušný parlamentný výbor, čo vydláždilo cestu k tomu, aby sa o ňom hlasovalo i pléne Knesetu, izraelského parlamentu, informuje agentúra AP.Hlasovanie by sa mohlo uskutočniť už v stredu večer. Opozícia však avizovala obštrukcie, ktoré by ho mohli oddialiť až na štvrtok alebo piatok, napísal server Jerusalem Post.Izraelská vláda tvrdí, že návrh predmetného zákona, ktorý bude mať ústavný charakter, zakotvuje do zákona židovský charakter krajiny. Kritici však tvrdia, že sa tým marginalizujú tamojší arabskí obyvatelia, ktorí tvoria približne 20 percent obyvateľstva, a ohrozuje sa izraelská demokracia.Jedna klauzula tohto návrhu zákona dokonca degraduje arabčinu z oficiálneho postavenia napostavenie. Zákonodarcovia z návrhu právnej normy odstránili klauzulu umožňujúcu zriadenie, čo bolo kritizované ako rasistické, a nahradili ju výrazomAgentúra AP pripomína, že mnohí Izraelčania označujú zákon za diskriminačný a v sobotu proti nemu vo veľkom počte protestovali v uliciach Tel Avivu. Prezident Reuven Rivlin, ktorý často nezasahuje do domácej politiky, varoval pred článkami zákona zjavne nabádajúcimi k segregácii a znižovaniu štatútu arabského jazyka.