Izraelský premiér nariadil evakuáciu Rafahu v Pásme Gaze, podľa Netanjahu je táto „rozsiahla operácia“ nutná

9.2.2024 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že nariadil armáde, aby pripravila plán na evakuáciu obyvateľov Rafahu pred očakávaným izraelským vstupom do tohto mesta na juhu Pásma Gazy.Netanjahu to oznámil v piatok napriek medzinárodnej kritike izraelského plánu vstúpiť do tohto preplneného palestínskeho mesta na hraniciach s Egyptom.Izrael tvrdí, že Rafah je poslednou zostávajúcou pevnosťou militantného hnutia Hamas . Do mesta sa však natlačilo približne 1,5 milióna Palestínčanov, ktorí utiekli pred bojmi v iných častiach Pásma Gazy.Netanjahu uviedol, že v Rafahu je nutná "rozsiahla operácia". Dodal, že požiadal predstaviteľov bezpečnostných služieb, aby predložili plán, ktorý by zahŕňal evakuáciu civilistov a vojenskú operáciu.