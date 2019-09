Izraelský premiér Netanjahu by chcel zostaviť silnú sionistickú vládu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Líder bloku Modrá a biela Benny Ganc vyzval na vládu širokej jednoty

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 18. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu uviedol, že čaká na výsledky utorňajších predčasných parlamentných volieb, ale je pripravený na rozhovory o zostavení "silnej sionistickej vlády". Informovala o tom agentúra AFP.povedal na povolebnom zhromaždení v Tel Avive Netanjahu, ktorého strana Likud podľa exit pollov mierne zaostáva za centristickým blokom Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca.Na základe dvoch exit pollov získal Gancov blok Modrá a biela 33 až 34 kresiel, Netanjahuov Likud 31 až 33. Tretí exit poll však prisúdil obom 32 kresiel.Podľa agentúry AFP Netanjahu naznačil ochotu rokovať o zostavení vlády širokej jednoty, o ktorej v povolebnom prejave pred ním hovoril Ganc, avšak toto slovné spojenie nepoužil.Zmienka o "protisionistickej" vláde patrila podľa AFP stranám zastupujúcim arabskú menšinu v Izraeli, ktoré by podľa exit pollov mohli v novom 120-člennom parlamente (Knesete) tvoriť tretiu najväčšiu politickú silu. Tieto strany pred voľbami naznačili, že by ako premiéra podporili Ganca, čo by mohlo Netanjahua pripraviť o možnosť získať poverenie na zostavenie vlády.Netanjahu je vo funkcii premiéra viac než desať rokov, čím je najdlhšie pôsobiacim predsedom vlády v histórii židovského štátu. Jeho povesť však v posledných rokoch poznačilo vyšetrovanie viacerých korupčných káuz, ktoré sa týkali Netanjahua alebo jeho manželky.Po voľbách v roku 1996 sa Netanjahu stal najmladším izraelským premiérom (1996-99). Druhýkrát sa stal šéfom vlády po voľbách v roku 2009 a mandát obhájil aj v roku 2013. Po predčasných voľbách v marci 2015 získal štvrtý mandát.Na zostavenie vlády širokej jednoty vyzval v stredu líder izraelského centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc, ktorý bol v utorňajších predčasných parlamentných voľbách najväčším súperom premiéra Benjamina Netanjahua a jeho strany Likud. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Ganc svojim priaznivcom na povolebnom zhromaždení v Tel Avive. Zároveň ich však upozornil, že je potrebné počkať na konečné výsledky volieb, ktoré by mali byť známe už v stredu.Podľa exit pollov teda ani jeden z uvedených politických subjektov nebude kontrolovať väčšinu v 120-člennom parlamente (Knesete) bez podpory Avigdora Liebermana a jeho sekulárnej pravicovej strany Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov).Ústredná volebná komisia po zatvorení volebných miestností uviedla, že izraelských predčasných parlamentných volieb, ktoré boli druhými v priebehu piatich mesiacov, sa zúčastnilo 69,4 percenta oprávnených voličov.Voľby boli vo všeobecnosti vnímané ako referendum o premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý stál na čele izraelskej vlády od roku 2009. Premiérom bol aj v rokoch 1996-99.V súčasnosti je Netanjahu pod tlakom v súvislosti s obvineniami z korupcie. Okrem toho sa mu po predčasných voľbách z apríla nepodarilo napriek víťazstvu vytvoriť novú vládu, napísala agentúra AFP.