Izraelský premiér Netanjahu zvíťazil v primárkach strany Likud

Tel Aviv 27. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvíťazil vo štvrtkových vnútrostraníckych voľbách vládnucej pravicovej strany Likud (Jednota), v ktorých sa rozhodovalo o jej predsedovi, a zabezpečil si tak, že ju na budúci rok v marci povedie do parlamentných volieb.Podľa predbežných výsledkov Netanjahu získal pohodlný náskok pred svojím rivalom Gideonom Saarom, hoci konečné výsledky sa očakávajú až o niekoľko hodín, informovala v noci na piatok tlačová agentúra AFP."Je to obrovské víťazstvo! Ďakujem členom strany Likud za prejavenú dôveru, podporu a lásku," Napísal Netanjahu, ktorý čelí obžalobe z korupcie, na sociálnej sieti Twitter hodinu po ukončení hlasovania. V celej krajine hlasovalo počas štvrtka približne 57.000 členov Likudu.Saar, bývalý minister školstva i vnútra, oznámil svoju kandidatúru na post predsedu strany v novembri po tom, ako generálna prokuratúra obžalovala Netanjahua z podvodov, úplatkárstva a nezodpovedného konania. Netanjahu (70) však tieto tvrdenia odmieta, pričom obvinil políciu, prokuratúru a médiá z "honu na čarodejnice".Netanjahu teraz zostane premiérom do nových parlamentných volieb, ktoré sú vypísané na 2. marca 2020; za uplynulých 12 mesiacov pôjde už o tretie parlamentné voľby v židovskom štáte.Likud a centristická strana Kachol lavan (Modrá a biela) skončili v predošlých marcových a septembrových parlamentných voľbách s tesnými výsledkami, pričom ani jedna nedokázala v parlamente zostaviť koalíciu.Pozorovatelia označujú štvrtkové vnútrostranícke hlasovanie za najzávažnejšiu výzvu pre Netanjahua za posledných desať rokov.