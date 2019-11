Izraelský prezident vyzýva národ na jednotu

Reuven Rivlin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 12. novembra (TASR) - Najsilnejšie politické strany v Izraeli — Jednota (Likud) a Modrá a biela (Kachol lavan) - vyzvali v utorok na jednotný postoj a zastavenie politických šarvátok.S týmto vyhlásením prišli v situácii, keď Izrael odráža raketové útoky z palestínskeho pásma Gazy, ktoré sú reakciu na zabitie vplyvného poľného veliteľa palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád.Ako v utorok informoval denník The Times of Israel, izraelský prezident Reuven Rivlin vo svojom vyhlásení vyzval na jednotu a vyslovil podporu bezpečnostným zložkám krajiny. Vyjadril presvedčenie, že armáda i vláda, ktorá zásah proti palestínskemu veliteľovi schválila, konajú v záujme bezpečnosti Izraela a jeho občanov.Podľa Rivlina. Tí, ktorí sa k nim uchyľujú, z toho nebudú mať žiadny osoh. Prezident súčasne vyzval obyvateľov Izraela, aby rešpektovali pokyny izraelskej armády a ďalších zložiek.Koalícia Modrá a biela vo svojom vyhlásení odmietla obvinenia, že útok na palestínskeho predáka bol načasovaný tak, aby z neho politické strany mohli vyťažiť politický kapitál.Poslanec strany Ram Ben Barak pre denník The Times of Israel uviedol, že nemožno diskutovať o horšom či lepšom načasovaní likvidácie palestínskeho veliteľa, akým bol v utorok zabitý Bahá Abú al-Attá. Uviedol tiež, že jeho strana sa naďalej snaží o vytvorenie vlády národnej jednoty.Poslanec izraelského parlamentu za stranu Jednota (Likud) Gideon Sa'ar tiež vyzval na jednotu izraelského národa, ktorá by sa mala prejaviť aj v politickom systéme, pričom vyjadril presvedčenie, že to Izraelu dodá silu. Vyhlásil, žeZoskupenie Jednotná arabská kandidátka, ktoré v izraelskom parlamente zastupuje záujmy arabských obyvateľov, však vo svojom vyhlásení obvinilo predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua z eskalácie situácie v Gaze pre svoj vlastný politický zisk.Vo vyhlásení strany zverejnenom na sociálnej sieti Twitter sa píše, že Netanjahu,