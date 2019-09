Izraelský prezident začal rozhovory s lídrami strán

Reuven Rivlin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin začal v nedeľu rozhovory s lídrami politických subjektov zvolených do parlamentu s cieľom rozhodnúť, koho poverí zostavením vlády. Informovala o tom agentúra AP.Prezidentská funkcia je v Izraeli z väčšej časti ceremoniálna. Hlava štátu však po voľbách vyberá politika, ktorý má najväčšie šance na zostavenie stabilnej vládnej koalície. Rivlin má teraz podľa AP kľúčovú úlohu, keďže utorkové parlamentné voľby v Izraeli priniesli veľmi tesné výsledky.V priebehu nedele sa prezident postupne stretne so zástupcami strán Modrá a biela, Likud, Jednotná arabská kandidátka, Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Izrael, náš domov. V pondelok potom prijme zástupcov strán Jednotný judaizmus Tóry, Jamina, Strana práce-Gešer a Demokratický zväz.Centristický blok Modrá a biela na čele s bývalým veliteľom hlavného štábu izraelskej armády Bennym Gancom získal vo voľbách 33 kresiel v 120-člennom izraelskom parlamente.Konzervatívnej strane Likud úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua pripadlo 31 kresiel.Ani jedna z týchto dvoch strán by však so svojimi tradičnými spojencami z radov menších strán nedokázala vytvoriť väčšinovú vládu.Premiér Netanjahu sa v súvislosti s komplikovanou situáciou po parlamentných voľbách rozhodol zrušiť svoju cestu na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku.