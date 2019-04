Izraelský súd rozhodol o vyhostení miestneho šéfa Human Rights Watch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Izraelský súd rozhodol v utorok o vyhostení miestneho riaditeľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) Omara Shakira. Nariadil mu, aby do 1. mája opustil krajinu, informovala agentúra AP.Okresný súd v Jeruzaleme odmietol žiadosť Omara Shakira o zotrvanie v krajine s odvolaním sa na jeho pokračujúcu podporu bojkotov židovského štátu.Izraelský minister vnútra nariadil deportáciu Shakira ešte vlani. Označil ho za, čo ale Shakir a HRW - organizácia so sídlom v New Yorku - popreli.Izrael v roku 2017 prijal zákon zakazujúci vstup cudzincom, ktorí, poznamenala AP.Shakir je americkým občanom, ktorý pracuje ako riaditeľ HRW pre Izrael a palestínske územia od októbra 2016.