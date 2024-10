Izraelský útok na Irán poškodil výrobňu rakiet a rovnako aj zariadenie spájané s jadrovým programom

Zahynuli štyria iránski vojaci

Výroba rakiet

27.10.2024 (SITA.sk) - Izraelský útok na Irán poškodil zariadenia na tajnej vojenskej základni juhovýchodne od iránskej metropoly, ktorú experti v minulosti spájali s jednorazovým programom jadrových zbraní Teheránu, a na ďalšej základni spojenej s jeho programom balistických rakiet.Vyplýva to zo satelitných záberov, ktoré analyzovala tlačová agentúra The Associated Press. Iránska armáda po sobotňajšom izraelskom leteckom útoku nepriznala škody ani na jednej zo spomenutých základní.Uviedla len, že pri útoku zahynuli štyria iránski vojaci pôsobiaci pri systémoch protivzdušnej obrany krajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu povedal, že izraelský útok „vážne poškodil“ Irán a „dosiahol všetky svoje ciele“.Vo vyhlásení vydanom bezprostredne po sobotňajšom útoku izraelská armáda uviedla, že sa zamerala na „zariadenia používané na výrobu rakiet, ktoré Irán vypálil na Izrael za ostatný rok".Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu povedal, že izraelské údery „by sa nemali zveličovať ani bagatelizovať", ale nevyzval na okamžitý odvetný útok.