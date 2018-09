J&T REAL ESTATE pokračuje v príprave električkového okruhu

Vizuál Eurovea Foto: J&T REAL ESTATE, a.s Foto: J&T REAL ESTATE, a.s

Hlavné prínosy centrálneho okruhu Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická – radiála Ružinov:

• Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.

• Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.

• Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.

• Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy.

• Navrhovaná trasa poskytuje veľmi dobré podmienky pre pokračovanie trate po Prístavnej ulici s potenciálom ďalšieho predĺženia smerom do Vrakune a Podunajských Biskupíc.

• Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.

• Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov a Petržalka – Ružinov, čo znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ul. s radom odporových bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).

• Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok.



Pre lepšie informovanie verejnosti o zámere nového električkového okruhu pripravila JTRE informačnú kampaň Nová električka. Jej súčasťou je aj webstránka www.novaelektricka.sk, ktorá obsahuje všetky informácie vrátane návrhu novej trasy a vizualizácií.



Bratislava 5. septembra (OTS) - Nová električka prepojí kľúčové mestské časti Petržalku a Ružinov a významne zlepší dopravnú obslužnosť novovznikajúceho centra mesta.Spoločnosť J&T REAL ESTATE (ďalej iba JTRE) v marci 2017 vyjadrila verejný záväzok významne prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním centrálneho električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto. JTRE v zmysle tohto záväzku ďalej intenzívne pracuje na príprave dopravného projektu. Na základe vzájomnej komunikácie a požiadavky hl. mesta nechala spoločnosť JTRE odborne preveriť aj prínosy navrhovanej trasy voči alternatívnym trasám cez Landererovu a Mlynské nivy. Aj po tomto porovnaní sa navrhovaná trasa okruhu javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu prepravnej kapacity a technickej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska vedenia v priestore a investičných nákladov.,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.Električka ako nosný systém bratislavskej verejnej dopravy je vedená v radiálach, z ktorých každá vychádza z centra mesta k jeho okrajom. Aby bol tento systém plnohodnotný, je potrebné jednotlivé radiály prepojiť. Kým v cestnej doprave sa tak deje, električka na svoj centrálny okruh, podobný tým zo známych európskych metropol, ešte len čaká.Nový električkový okruh, ktorý navrhuje JTRE, by sa má napojiť na petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, poza objekt Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a popred Euroveu, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie, až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojí na ružinovskú radiálu. Na novej trati vznikne 6 zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.“ vysvetľuje Pavel Pelikán.“ hovoríKomplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dopad na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie. Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý je aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, (napr. trolejbus), ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne mimoriadne náročné.Nemenej významným parametrom sú aj investičné náklady, ale aj prevádzkové náklady električkovej trate po vybudovaní.“ vysvetľujezo štúdia GFI, ktoré pre JTRE spracúva projekt novej električky. „Výzvou tohto variantu trasovania centrálneho okruhu bolo odbočenie električky zo Starého mosta okolo Umeleckej besedy. „“ hovoríVšetky informácie o novom okruhu na: www.novaelektricka.sk