Jüan pokračuje v oslabovaní, jeho kurz sa pohybuje nad 6,9 CNY/USD

Šanghaj 17. mája (TASR) - Jüan pokračuje v oslabovaní, keď sa jeho kurz dostal nad psychologicky dôležitú hranicu 6,9 CNY/USD. Čínska mena sa v piatok dostala najnižšie takmer za päť mesiacov. Straty však obmedzili signály, že centrálna banka zabráni oslabeniu nad kritickú hranicu 7 CNY/USD.Čínska mena zrejme zaznamená piaty týždenný pokles po sebe. Od 5. mája, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zvýšil clo na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (178,52 miliardy eur), už stratila okolo 2,5 %.Jüan zmazal časť strát po tom, čo sa objavila správa, že čínska centrálna banka bude v prípade potreby intervenovať, aby zabránila oslabeniu nad 7 CNY/USD. Pokles jüanu nad 7 CNY/USD by síce pomohol Číne znížiť dôsledky zvýšenia ciel, ale mal by negatívny vplyv na dôveru v čínsku menu a spôsobil by odlev kapitálu z Číny.Pred piatkovým otvorením trhu People’s Bank of China (PBOC) znížila stredový kurz jüanu o 0,25 % na 6,8859 CNY/USD. Piatkové nastavenie kurzu bolo najslabšie od 27. decembra 2018.V rannom obchodovaní čínska mena oslabila až na 6,9420 CNY/USD, neskôr zmazala časť strát a predávala sa pri kurze 6,9340 CNY/USD.(1 EUR = 1,1203 USD)