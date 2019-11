J. Balciar: Finančnej polícii som poskytol súčinnosť

Na archívnej snímke riaditeľ Vojenského spravodajstva ministerstva obrany (MO) SR gen. Ján Balciar Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) – Finančnej polícii som poskytol pri preverovaní môjho majetku maximálnu súčinnosť. Uviedol to riaditeľ Vojenského spravodajstva (VS) Ján Balciar v reakcii na vyhlásenie poslancov OĽaNO. Tí v piatok vyhlásili, že podajú podnet na finančnú políciu pre Balciarov majetok.tvrdí Balciar. Ten dodáva, že absencia ťarchy na nehnuteľnosti nemusí znamenať, že na jej financovanie nemohol byť v minulosti využitý úver.tvrdí riaditeľ vojenských tajných.Balciar považuje taktiež odhadované ceny nehnuteľností portálom Aktuality.sk za nadhodnotené.spresnil.priblížil na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) s tým, že Balciar nemohol legálne na základe jeho príjmu nadobudnúť svoj majetok, ktorý je podľa medializovaných informácií v hodnote troch miliónov eur. Argumentuje tým, že rozdiel medzi výpočtom jeho príjmu a reálnou hodnotou majetku je priveľký, a aj preto sa rozhodli podať podnet na finančnú políciu, aby sa ním zaoberala.Podnet podávajú poslanci aj preto, lebo doteraz nemali informácie o postupe preverovania políciou v tejto veci.dodal Grendel s tým, že ak ich podnet zamietnu, uvidia dôvody, prečo tak polícia urobila.Polícia už v minulosti preverovala medializované informácie o majetkoch šéfa VS. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ešte v septembri po rokovaní kontrolného parlamentného výboru informoval o tom, že Balciar majetok nadobudol legálne. Podľa medializovaných informácií mal Balciar získať niekoľko apartmánov na Táľoch podozrivým spôsobom. V prípade troch apartmánov a aj chaty v Nízkych Tatrách má ísť o nehnuteľnosti, ktoré v minulosti patrili človeku, ktorý má byť podľa informácií portálu Aktuality.sk prepojený s mafiánskou skupinou černákovcov.