J. Banáš získal za Štefánika slovenskú nobelovku

Na archívnej snímke Jozef Banáš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Literárny fond (LF) udelil v stredu v bratislavskom Zichyho paláci ceny za minuloročnú literárnu tvorbu. Do súťaže o jeho ocenenia prihlásili slovenskí vydavatelia a jednotlivci 77 pôvodných literárnych diel z oblasti poézie, prózy, drámy, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu, literárnej vedy a esejistiky. Laureátom Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2018 sa stal Jozef Banáš za dielo Prebijem sa! Dokumentárny román venovaný velikánovi slovenskej a československej histórie M. R. Štefánikovi prinieslo čitateľom vydavateľstvo Ikar, ktoré za svoj vydavateľský počin získalo Uznanie LF.uviedol v príhovore Banáš tým, že v prípade románu o Štefánikovi nebolo jeho ambíciou konkurovať historikom.dodal ocenený autor.znelo okrem iného v hodnotení poroty.povedal pre TASR Banáš, ktorý momentálne pracuje na svojom prvom preklade.prezradil autor bestsellerov, ktorého knihy preložili do nemčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny i do jazyka hindu.V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu udelili aj prémie. V kategórii poézia patrí Jánovi Tazberíkovi za básnickú zbierku Pasca na svetlo (vydavateľstvo SC PEN) a Dane Podrackej za dielo Paternoster (Skalná ruža). V oblasti prózy uspel Milan Zelinka s titulom Blízke diaľavy (VMS), v kategórii dráma získal prémiu Stanislav Štepka za divadelnú hru Čo sa sníva trpaslíkom (RND). V kategórii detská literatúra sa laureátom stal Roman Brat za knihu Stratený kráľ (Ikar). V kategórii literatúra faktu ocenili Ivana Szabóa za dielo Významné osobnosti starého Prešporka (Perfekt) a v kategórii literárna veda Jána Zambora za publikáciu Stavebnosť básne (LIC).Cenu Ivana Kraska za knižný debut v slovenskom jazyku v roku 2018 porota neudelila. V rámci tohto ocenenia získali prémie dvaja autori - Simona Dolníková za dielo Polychromatické jablko (VSSS) a Viliam Nádaskay za básnický debut Vynechaný spoj (vydavateľstvo Vlna).Cenu Imre Madácha za najlepšie pôvodné dielo v maďarskom jazyku získala Zsófia Bárczi za dielo Vidéki lyányok énekeskönyve - Spevník vidieckych dievčat (OZ Phoenix). V rámci tohto ocenenia udelili dve prémie. Ich laureátmi sa stali Katalin Juhász za básnickú zbierku Nyeretlen - Bez výhry (NAP KIADÓ) a Gábor Csanda za preklad diela Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék - Rozprávky zo Židovskej ulice, ktoré vydalo OZ Bratislavské rožky.Cenu Ivana Franka za rok 2018 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal Vasiľ Dacej za dielo Girkij šokolad - Horká čokoláda, ktoré prinieslo vydavateľstvo Dafons. Za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny porota ocenenie udelila Ivanovi Jackaninovi za preklad diela Dušan Mikolaj: Medová baba - Miž Karpatami i Tatrami. Július Paňko sa stal laureátom prémie za dielo Povnyj mišok pravdy - Vrece plné pravdy. Oba ocenené tituly vyšli vo vydavateľstve Timpani.