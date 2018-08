J. Bárdos: Vo filme Chata na predaj nehrám prvoplánovú mrchu

Judit Bárdos, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - V období letných prázdnin vstúpila do kín komédia Chata na predaj. Vo filme mladého českého režiséra Tomáša Pavlíčka, ktorý divákov vráti do jesennej atmosféry a času Dušičiek, si zahrala okrem slovenskej herečky Zuzany Kronerovej v úlohe realitnej maklérky aj Judit Bárdos. V snímke o tom, čo všetko sa môže stať, keď sa cez víkend stretne rodina na poslednej rozlúčke s chatou, stvárnila postavu Lucie. V príbehu funguje ako slovenská priateľka, resp. expriateľka postavy menom syn.komentuje svoju najnovšiu postavu herečka známa z filmov Backstage, Fair Play, V tichu alebo rozprávky Láska na vlásku.ozrejmila Bárdos, ktorá filmovú novinku označila za trpkú komédiu. V úlohách rodinných príslušníkov sa predstavia Ivana Chýlková ako matka, ktorá sa rozhodne usporiadať na chate poriadnu rodinnú stretávku. Zvyšok príbuzenstva neprejavuje nadšenie. Starý otec (Jan Kačer) je už duchom neprítomný, otec (David Vávra) tieto akcie odmieta, syn (Jan Strejcovský) je skoro stále pripitý a ironicky glosuje svet okolo seba vrátane rozpadávajúceho sa vzťahu so slovenskou priateľkou. Stará mama (Jana Synková) je špecialistka na úprimné otázky, ktoré ostatných privádzajú do rozpakov. Nevyrovnaná dcéra (Tereza Voříšková) zoberie na chatu svojho úspešného nemeckého priateľa (Michael Pitthan), ktorý sa jediný na rodinný výlet teší, pretože nevie, do čoho ide. Nádeje na idylický víkend na samote v lese sa rýchle skončia, ale skutočné dobrodružstvo sa začne nadránom, keď rodina zistí, že sa niekam stratil starý otec.uviedla pre TASR herečka k vtipnému filmu o rodinných vzťahoch v súčasnej dobe. Ku charakteru svojej postavy označovanej ako "slovenský poklad" poznamenala:Podľa Bárdos je v Chate na predaj badateľné, že sa filmové herectvo zmenilo:Režisér Tomáš Pavlíček priznáva, že pri písaní scenára ešte nad kastingom, neuvažoval. Hľadať hercov, ktorí "vo svojom prejave dokážu prepojiť humor s jemnou tragikou situácie predaja chaty", začal až po dokončení prvej verzie.potvrdil 30-ročný filmár, ktorý pri svojej práci s hercami vychádza z dôkladných hereckých a kamerových skúšok.vysvetlil Pavlíček a priznal, že vo filme uplatnil viacero autobiografických momentov.Podľa režiséra sa v jeho zábavnej rodinnej snímke, v ktorej "sa na rodinné problémy nazerá jemne a s humorom a ktorá sa predovšetkým snaží nájsť spoločnú reč medzi jednotlivými generáciami", všetci diváci určite aspoň trochu spoznajú.Aj podľa slovenskej herečky maďarského pôvodu sa každý z divákov vo vlastnostiach nejakej postavy tohto filmu spozná.uzavrela Bárdos, ktorú tento rok ešte čaká festivalová premiéra filmu Sunset režiséra Lászlóa Nemesa a pred Vianocami ju diváci uvidia v rozprávke Čertí brko z dielne režiséra Marka Najbrta.