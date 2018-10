J. Baška je národným ambasádorom odborného vzdelávania a prípravy 2018

Jaroslav Baška, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) - Na pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy 2018 vybralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania na základe kritérií Európskej komisie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD).Baška sa stal aj slovenským ambasádorom tohtoročného Európskeho týždňa odborných zručností. Podujatie organizuje Európska komisia (EK) a vyvrcholí od 5. do 9. novembra 2018 vo Viedni. Jeho súčasťou budú stovky sprievodných podujatí vo všetkých krajinách Európskej únie.Cieľom je poukázať na prínos odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre pracujúcich. Úlohou slovenského ambasádora bude ukázať, že OVP a učňovské vzdelávanie sú rozumnou voľbou, ktorá vedie k vysoko kvalitným pracovným pozíciám a lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.Baška sa pridal do skupiny ambasádorov z rôznych členských krajín EÚ, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zvýšiť povedomie o OVP vo svojich domovských krajinách.uviedol s tým, že TSK dlhodobo spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v kraji. To sa prejavilo v skutočnosti, že kraj je lídrom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania.Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová pri tejto príležitosti povedala, že odborné vzdelávanie a príprava sú skvelou voľbou pre úspešnú kariéru. Komisárka verí, že nový slovenský ambasádor zdieľa odhodlanie šíriť tento odkaz medzi Slovákov všetkých vekových kategórií.Počas 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností sa v roku 2017 uskutočnilo v 45 krajinách viac než 1500 sprievodných podujatí. Očakáva sa, že tohtoročný týždeň odborných zručností priláka ešte viac záujemcov.Celkový dosah kampane na sociálnych sieťach predstavoval v roku 2017 viac než 15 miliónov ľudí.