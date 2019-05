J. Baška: Smer-SD je jednotný, kategoricky odmietam slová o vzbure

Jaroslav Baška, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Trenčín 29. mája (TASR) - Strana Smer-SD je jednotná a o jej budúcnosti sa bude rokovať na riadnom sneme. Uviedol to v stredu pre TASR v reakcii na výzvu spolustraníkov z Košického okresu trenčiansky krajský predseda a člen predsedníctva Smeru-SD Jaroslav Baška, ktorý zároveň kategoricky odmietol slová o vzbure v strane.Strana Smer-SD podľa Bašku nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vnútri strany a on ako predseda jednej z krajských organizácií vždy presadzoval otvorenú diskusiu vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá.odkázal Baška na Moniku Smolkovú.Trenčiansky krajský predseda jednej z vládnych strán zároveň považuje správy niektorých médií o vzbure v Smere za dezinterpretáciu.zdôraznil.Baška vylúčil, že by v Trenčianskom kraji vznikala alebo bola podobná iniciatíva. Na otázky, či by mali Robert Fico a Robert Kaliňák z čela strany odísť a či by mal Peter Pellegrini kandidovať na predsedu, neodpovedal.Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. TASR to potvrdila jedna z iniciátorov výzvy Monika Smolková.povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem strany.