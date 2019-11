J. Bercow: Brexit je najväčšou chybou Británie od 2. svetovej vojny

John Bercow, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. novembra (TASR) - Bývalý predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow označil v stredu plánovaný odchod Británie z Európskej únie za najväčšiu chybu, akú krajina spravila od druhej svetovej vojny. Informoval o tom denník Guardian.povedal Bercow. Jeho slová citoval novinár Antonello Guerrera z talianskeho denníka La Repubblica, ktorý sa zúčastnil na podujatí Asociácie zahraničnej tlače (FPA) v Londýne, kde Bercow predniesol príhovor.Niektorí členovia Bercowovej materskej Konzervatívnej strany ho kritizovali za nedodržiavanie objektivity. V poslednom období mu vyčítali najmä to, že nie je nestranný a svojimi rozhodnutiami o tom, čo povolí a o čom dá hlasovať, podporuje odporcov brexitu.Bercow však tvrdenie, že blokuje brexit, odmietol. Podľa neho to je parlament, a nie on, kto spôsobil, že Británia doteraz neopustila EÚ.Bercow 31. októbra po vyše desiatich rokoch odstúpil z postu predsedu Dolnej snemovne britského parlamentu. Jeho funkciu prebral poslanec opozičnej Labouristickej strany Lindsay Hoyle.