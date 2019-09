J. Biden: Trumpov právnik Guiliani nepatrí na obrazovku

Joe Biden, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. septembra (TASR) - Volebný štáb demokratického uchádzača o prezidentskú kandidatúru Joea Bidena vyzval hlavné americké televízie, aby neposkytovali priestor Rudymu Giulianimu, osobnému právnikovi prezidenta USA Donalda Trumpa. Guilianiho pritom obvinila zo šírenia klamstiev prostredníctvom televíznych interview, informovala stanica CNN.uvádza sa vo výzve predstaviteliek Bidenovej kampane Anity Dunnovej a Kate Bedingfieldovej, ktorú adresovali moderátorom a producentom nedeľňajších diskusných relácií amerických televízií, a tiež šéfom ich spravodajských úsekov.Trumpov právnik podľa nich prostredníctvom svojich opakovaných televíznych vystúpení šíri, a to s čoraz väčšou intenzitou.Len v nedeľu sa tento bývalý starosta New Yorku objavil v dvoch nedeľňajších ranných šou: "This Week" televízie ABC a "Face the Nation" na CBS. Zároveň vystúpil v konzervatívnej televíznej stanici Fox News, kde mu dávajú priestor takmer denne, pričom obhajoval Donalda Trumpa a útočil na Joea Bidena.Podľa Bidenovej kampane Guiliani svojimi lživými výrokmi porušuje pravidlá korektného správania v televíznych interview. Oslovené stanice bezprostredne na túto - na americké pomery neobvyklú - výzvu nereagovali.Samotný právnik Guiliani obvinenia z porušovania etických princípov odmieta a tvrdí, že len bráni prezidenta pred útokmi demokratov.vyhlásil v nedeľu v televízii ABC.