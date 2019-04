J. Bíreš: Certifikácia mliekarní na vývoz do Číny je otázka 2 mesiacov

Jozef Bíreš, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Dubrovník 12. apríla (TASR) – Slovenské mliekarne by mohli začať vyvážať mlieko do Číny v priebehu dvoch mesiacov. Toľko totiž bude približne trvať ich certifikácia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR, ktorú umožňuje v piatok podpísaná dohoda medzi Čínou a Slovenskom. Informoval o tom po podpise dohody v chorvátskom meste Dubrovník ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš.povedal Bíreš. Záujemcovia o certifikáciu svojich prevádzok budú podľa neho čakať na tento doklad približne dva mesiace, pretože žiadosť o certifikáciu musí odsúhlasiť aj čínska strana.Otvorenie obchodu s mliekom a mliečnymi výrobkami s Čínou by mohol naštartovať slovenský mliekarenský priemysel a tým aj farmárov. Tí sa dlhodobo sťažujú na nízke výkupné ceny mlieka, ktoré v minulosti nepokrývali ani výrobné náklady. Aj preto sa počet kusov hovädzieho dobytka na Slovensku dlhodobo znižuje.Podpísaná dohoda však neumožňuje dovoz mlieka zo zahraničia.spresnil Bíreš.dodal.