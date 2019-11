J. Blanár ocenil krok M. Glváča, I. Matoviča vyzval zverejniť nahrávku

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 9. novembra (TASR) - Podpredseda strany Smer-SD a poslanec parlamentu Juraj Blanár ocenil krok Martina Glváča (Smer-SD), ktorý sa vo štvrtok (7. 11.) vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Osobnú zodpovednosť by podľa neho mali vyvodiť aj iní, ktorí mali s Marianom K., obžalovaným v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, nadštandardné styky. Poukázal pritom na predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka a lídra opozičného hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Blanár to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zároveň vyzval Matoviča, aby zverejnil nahrávku zo stretnutia s Marianom K.vyhlásil Blanár. Domnieva sa, že si mal Matovič tento rozhovor aj nahrávať. Vyzýva ho preto, aby ho verejnosti zverejnil a bolo tak všetkým známe, o čom sa spolu bavili.tvrdí podpredseda Smeru-SD. Zopakoval, že za vlády Smeru-SD začal byť Marian K. stíhaným.Poslanec NR SR a predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger odmietol tvrdenia, že by sa mal Matovič s Marianom K. rozprávať šesť hodín. Tvrdí, že OĽaNO takúto nahrávku nemá a ak ju má Smer-SD, tak nech ju zverejní.povedal Heger. Glváč bol podľa jeho slov politická spojka pre Mariana K., na rozdiel od Matoviča, ktorý sa s Marianom K. stretol, lebo mal mať informáciu o trestnom čine.deklaroval Heger.Ako tvrdí, Glváč sa nikdy nemal stať podpredsedom parlamentu, pretože podľa zverejnenej komunikácie mal pre Mariana K. vybavovať stretnutia na Finančnej správe SR či dohadovať človeka v Slovenskej informačnej službe. Blanár podotkol, že je potrebné, aby všetky veci zo zverejnenej a neoverenej komunikácie boli aj potvrdené, pretože nie všetko sedí. O tom, či bude Glváč na kandidátke Smeru-SD do budúcoročných parlamentných volieb, podľa jeho slov rozhoduje predsedníctvo strany.Poslanci rozoberali v relácii aj to, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala návrh na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Blanár tvrdí, že hlasovanie o vrátenom zákone bude mať teraz inú podobu, keďže Smer-SD už vie, že prvýkrát zaň hlasovala aj ĽSNS.tvrdí Blanár s tým, že budú musieť rokovať aj s Mostom-Híd, keďže už poznajú jeho stanovisko. Týmto zákonom podľa jeho slov chcú chrániť voličov pred manipuláciou a dezinterpretáciou.Heger upozornil na to, že sa týmto zákonom siahlo ľuďom na základné právo na informácie.povedal.