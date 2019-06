J. Blanár: V Smere-SD budeme výsledky eurovolieb ešte vyhodnocovať

Juraj Blanár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. júna (TASR) - V strane Smer-SD sa diskutuje otvorene, eurovoľby strana ešte len bude vyhodnocovať. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Podotkol, že strana síce nevyhrala eurovoľby, ale skončila druhá a umiestnila sa najlepšie z parlamentných strán. Podľa poslanca parlamentu Jozefa Rajtára (SaS) urobila SaS počas kampane k eurovoľbám chybu v komunikácii. Víťazná koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) - Spolu dokázala podľa neho lepšie osloviť voliča.," uviedol Blanár. Opozičné strany, ktoré chcú prevziať moc v parlamente, podľa neho prehrali, nedostali podporu svojich voličov. "," vyhlásil.Podľa Rajtára si treba vziať ponaučenie z výsledkov eurovolieb. "" poznamenal. SaS je podľa neho veľmi potrebná na politickej scéne, aby sa podaril zápas o charakter štátu.Koalícia PS - Spolu dokázala pred voľbami lepšie osloviť voliča, myslí si Rajtár. Dôvodom je podľa neho aj fakt, že voliči do koalície vkladali viac nádejí. SaS urobila podľa Rajtára "" chybu v komunikácii tým, že nedokázala svoje kvality odprezentovať tak, ako by sa patrilo. "," doplnil." reagoval na výsledky volieb do Európskeho parlamentu predseda mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý. Koalícii PS - Spolu sa podľa neho podarilo zmobilizovať ľudí, ktorí cítili, že proeurópska myšlienka si zasluhuje svojich zástupcov a svoju obranu.Víťazstvo im zabezpečila aj myšlienka spájania, myslí si Beblavý. "," reagoval.Blanár považoval za dôležité podotknúť proeurópsku orientáciu zvolených slovenských europoslancov. "," uzavrel.