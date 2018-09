J.-C. Trichet: Briti doplatia na brexit omnoho viac než EÚ

Bývalý prezident Európskej centrálnej banky ( ECB ) Jean-Claude Trichet, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. septembra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bude mať vážnejšie dôsledky pre ostrovnú krajinu, než pre Európsku úniu, povedal bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Jean-Claude Trichet, podľa ktorého je táto udalosť navyšeNa otázku BBC, do akej miery brexit ovplyvní krajiny EÚ, Trichet uviedol, že je to najmä otázka veľkosti ekonomiky. V prípade Európskej únie hodnota ekonomiky predstavuje približne 13 biliónov libier (14,67 bilióna eur), v prípade Británie zhruba 2 bilióny libier.povedal Trichet.Škody však brexit spôsobí aj EÚ a bolo by lepšie, keby sa mu podarilo vyhnúťdodal. Podľa neho je brexit. Trichet sa pozastavil nad tým, ako je možné, že v období, keď India, Čína, Brazília a ďalšie ekonomiky rýchlo napredujú a EÚ viac a viac prekonávajú, sa v Európskej únii rozhodnú pre rozdelenie.Jean-Claude Trichet stál na čele ECB v rokoch 2003 až 2011, v čase, keď krach americkej investičnej banky Lehman Brothers vyvolal celosvetovú finančnú krízu a navyše, Európska únia musela riešiť grécku krízu. V súčasnosti sa obáva rastúceho dlhu, verejného aj súkromného. Práve tento problém by mohol byť jedným z dôvodov nástupu novej krízy.(1 EUR = 0,88590 GBP)