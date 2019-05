J. Cigániková: Asociácia nemocníc nemá podpísané zmluvy s VšZP

Jana Cigániková, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sľubovaných 90 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva do systému nedala. Povedala to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) s tým, že problémy sa odzrkadľujú v praxi a hrozbe štrajku zdravotníckych odborov.skonštatovala Cigániková. Aj preto podľa nej zdravotnícki odborári oznamujú, že od 1. 6. zvažujú štrajkovú pohotovosť. Odborárov prosí, aby vydržali do júnovej prognózy Ministerstva financií (MF) SR.povedala.V súvislosti s poisťovňami si myslí, že ak budú v júnovej prognóze čísla dobré, poisťovňa by mala vyplatiť oprávnené nároky nemocníc. Ak budú čísla zlé, je podľa nej na ťahu ministerka zdravotníctva. Cigániková tvrdí, že ministerka by mala urobiť finančnú analýzu nemocníc, aby sa vedelo, ktoré sú podfinancované, a ktoré sú len neefektívne.Člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto poukázal na to, že ministerstvom avizovaných 90 miliónov eur na dofinancovanie zdravotných poisťovní netvoria len nové financie. Zhruba 22 miliónov eur podľa jeho slov tvorí "predčasne vyplatené ročné zúčtovanie za poistencov štátu, akási záloha, pretože zdravotné poisťovne ešte ročné zúčtovanie za minulý rok neuzavreli". Ďalšie financie podľa jeho slov ministerstvo získalo po prepočítaní počtu poistencov. Skonštatoval, že nové financie tak tvorí len zhruba 40 miliónov eur zo zvýšeného poistného za poistencov štátu.Ako príklad problémov v zdravotníctve uviedla aj to, že DRG a eZdravie stále nie sú plne funkčné. Náklady by podľa nej mali reflektovať na nárast cien, energií a platov. Spor podľa nej spočíva v tom, že poisťovne na základe DRG pri preplácaní nákladov stále rátajú podľa starých a neaktuálnych informácií.Šéfka rezortu zdravotníctva začiatkom mája avizovala, že sa s rezortom financií dohodli na dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 miliónov eur. Peniaze mali byť podľa jej slov určené "na všetko, čo má vykryť zdravotnú starostlivosť, sociálne balíčky a preukazy aj to, že máme vyššiu cenu energií".