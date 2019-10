J. Čižnár nemá dôvod konať voči prokurátorom, kým nie sú obvinení

Jaromír Čižnár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nemá dôvod na prijatie opatrení voči prokurátorom, pokiaľ nie sú obvinení. Reagoval tak na výzvu predsedu OĽaNO Igora Matoviča, aby „odstavil“ Bystríka Paloviča z funkcie prokurátora.priblížila Čižnárovo stanovisko hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.Podľa stanoviska prokuratúry informovali dozoroví prokurátori ÚŠP Jaromíra Čižnára, že by zo spomínanej komunikáciePolícia na základe týchto skutočností a po preverovaní na pokyn prokurátorov ÚŠP začala trestné stíhanie vo veci a nie voči konkrétnemu páchateľovi, čiže nebol zo skutku zatiaľ nikto obvinený, rovnako ako v prípade komunikácie sudcov s Marianom K.Vo veci tvrdenia Matoviča, že má generálny prokurátor prístup do spisu z povahy svojej funkcie prokuratúra, ozrejmila, že majú prístup k spisu iba oprávnené osoby, a to príslušný vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor.píše sa v stanovisku.Bystrík Palovič je prokurátorom Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorý mal podľa Denníka N komunikovať s Marianom K. cez šifrovanú aplikáciu Threema. V nej sa mali dohadovať o ovplyvňovaní trestných stíhaní Mariana K. Palovičovi NAKA zabavila mobilný telefón koncom augusta.