J. Čurný: Moje srdce je prototyp hitu, akých nikdy nie je dosť

Moje srdce je názov novinky považskobystrickej kapely Dany Moment. Skladba o láske na prvý pohľad vyšla v distribúcii vydavateľstva Opus. Vznikala v období, keď spevák Denis Kolek túžil mať po svojom boku niekoho, o koho by sa mohol oprieť. Videoklip ku skladbe nakrúcali na streche budovy v centre mesta.





Dany Moment od svojho vzniku v roku 2019 pracovali na skladbách, ktoré podľa možností hrali aj pred publikom. Voľba na skladbu Moje srdce ako nový singel padla počas súkromného koncertu, kde zahrali hudobnému dramaturgovi Jurajovi Čurnému viacero piesní zo svojho repertoáru. Čurný priznáva, že hneď na prvé počutie ho zaujala práve skladba Moje srdce. "Išla z nej skvelá, pozitívna energia a má výrazný refrén. Boli v nej aj slabšie miesta, ale po vzájomnej diskusii chlapci z kapely skladbu vylepšili do súčasnej podoby. Pre mňa je to prototyp príjemného, veselého, optimistického hitu, akých nikdy nie je dosť," poznamenal.Text piesne opisuje príbeh muža, ktorý sa na prvý pohľad zamiloval do ženy a daroval jej svoje srdce. "Pieseň som napísal v období, kedy som túžil mať po svojom boku niekoho, o koho by som sa mohol oprieť. Chýbala mi láska," priznal spevák Denis Kolek. "V podvedomí som si predstavoval, aké by to bolo, keby ju raz stretnem. Verím, že naša myseľ je silná a dokáže si pritiahnuť všetko, pokiaľ veľmi a úprimne chce," dodal frontman kapely s tým, že príbeh sa onedlho stal skutočným.Videoklip nakrúcali v Považskej Bystrici na streche budovy v centre mesta približne desať hodín počas celého dňa. "Našťastie, vyšlo počasie a podarilo sa nám zachytiť aj západ slnka," poznamenali členovia kapely ku klipu. "Vyniesť všetky tie veci na strechu a spievať jednu pieseň desať hodín dokola, bola riadna makačka. Dúfame, že sa výsledok bude páčiť," dodávajú Dany Moment.Kapelu s prevažne rockovou tvorbou s prvkami funku, popu, punku a hip-hopu okrem speváka a textára Denisa Koleka tvoria Michal Sluštík (gitara), Alex Šulavík (bicie) a Marek Jurčík (basgitara). Kapela si vytvorila aj vlastný žáner frap-rock. "To, čo bolo včera, už nezmeníme. To, čo bude zajtra, je ešte stále vo hviezdach. Jediné na čom záleží, je daný moment. Žijeme teraz a robíme veci tak, ako ich v daný moment cítime," prezradila formácia motto, ktorým sa riadi.