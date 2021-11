J. Droba: Arriva situáciu nezvláda, v hre sú tri scenáre

Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva situáciu nezvláda. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že v hre sú tri možné riešenia problému. Prvým je rokovanie Arrivy s potenciálnymi subdodávateľmi, kde už prebiehajú rokovania. Druhým riešením je pokračovanie v súčasnom tempe, kde dopravca bude naberať vodičov postupne a trvať to bude niekoľko týždňov, a tretím je vypovedanie zmluvy s Arrivou.



Dopravná obslužnosť Bratislavského kraja spojmi Arrivy je momentálne na úrovni 65 percent. "Od 15. novembra ide o štvorpercentné zlepšenie. Žiadal som pre obyvateľov citeľnejšie zlepšenie," vyhlásil Droba. Ako podotkol, požiadal dopravcu, aby začal rokovať s potenciálnymi subdodávateľmi pre vykrytie určitého percenta výpadkov spojov. "Rokovania prebiehajú od minulého týždňa a sú intenzívne," povedal šéf BSK.

Zároveň potvrdil, že Arriva rokuje aj so spoločnosťou Slovak Lines, ktorá do polovice novembra prevádzkovala prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji. Ak by sa Arriva s nejakým subdodávateľom dohodla, Droba odhaduje okamžité vyriešenie situácie. "Jazdilo by 90 a viac percent spojov," poznamenal.



Ak by však dopravca pokračoval v súčasnom postupnom naberaní nových vodičov, trvalo by to podľa predsedu kraja niekoľko týždňov. Nepovažuje to preto za cestu. V hre je aj vypovedanie desaťročnej zmluvy, ktorú BSK podpísal s Arrivou za vyše 330 miliónov eur. "Vyhodnocovali sme to. Má to však závažné konzekvencie. Museli by sme vypisovať novú súťaž," povedal Droba s tým, že by to na minimálne šesť týždňov až dva mesiace spôsobilo výpadok regionálnej autobusovej dopravy v kraji. "Ide o nepopulárny scenár," priznal.

Verí preto, že sa Arriva dohodne s iným dopravcom na subdodávke a problém sa v krátkom čase vyrieši. Zároveň potvrdil, že ju neminú sankcie za spôsobené problémy a už teraz sa hýbu v státisícoch eur. "Pribúdať budú každým dňom, pokiaľ nebude dosiahnutá 90-percentná dopravná obslužnosť," vyhlásil predseda BSK.



Deklaruje, že BSK sa v tejto situácii ocitol ako "hasič" a musí hasiť problém, ktorý nespôsobil. "Sme objednávateľom, nie dopravcom," podotkol Droba. Očakáva, že podobné problémy môžu zažívať aj iné samosprávne kraje na Slovensku.



Arriva má od polovice novembra, keď začala prevádzkovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, problém s nedostatkom vodičov. Chýbalo jej ich okolo 100. Prejavuje sa to vo výpadkoch viacerých spojov. Vedenie BSK dalo Arrive čas do 26. novembra, aby problém citeľne vyriešila. Dopravca v uplynulých dňoch opakovane deklaroval snahu o vyriešenie problému a tvrdil, že sa situácia postupne zlepšuje.

