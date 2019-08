J. Droba: Obnovenú cestu medzi Rohožníkom a Malackami odovzdajú načas

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 31. augusta (TASR) - Projekt modernizácie cesty medzi Rohožníkom a Malackami vstupuje do záverečnej fázy. Vyhlásil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že bude odovzdaná načas v zmluvne dohodnutom termíne, teda 3. septembra.povedal. Počas kolaudácie už môže cesta podľa samosprávneho kraja byť daná do predbežného užívania.S modernizáciou cesty začal BSK pred rokom. Dovtedy bola nedotknutá od 70. rokovtvrdí Droba.Vďaka novému cementobetónovému povrchu sľubuje BSK, že životnosť cesty aj pri plnom zaťažení bude viac ako 30 rokovpodotkol Droba. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované aj takzvané spomaľovacie ostrovčeky. Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch. Počas leta začal BSK rekonštruovať úsek cesty priamo v meste Malacky a obci Rohožník. Skorší začiatok tejto stavby nebol podľa kraja možný z dôvodu použitia prístupových komunikácií na stavenisko realizovanej rekonštrukcie.V investičnom pláne BSK pre roky 2019 až 2021 je plánovaná revitalizácia momentálnej obchádzkovej trasy Rohožník – Kuchyňa – Pernek – Malacky. Vzhľadom na náročný administratívny proces kolaudácie bude úsek cesty III/1113 Malacky - Rohožník sprístupnený verejnosti do konca roka.