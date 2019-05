J. E. Bruno: U. S. Steel Košice prepúšťanie neplánujú

US Steel Košice, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Washington 3. mája (TASR) – Železiarne U. S. Steel Košice (USSK) neplánujú hromadné prepúšťanie zamestnancov a súčasný nepriaznivý stav na trhu s oceľou sú schopné prekonať aj v dlhšom časovom horizonte. Povedal to vo Washingtone viceprezident U. S. Steel James E. Bruno po stretnutí premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) so zástupcami firiem podnikajúcich na Slovensku.Košické železiarne oznámili začiatkom týždňa skrátenie pracovného času na štyri dni v týždni, ktoré by malo trvať do konca mája. Aký bude vývoj na trhu s oceľou, Bruno nechcel odhadovať. "povedal.Podľa Bruna neexistuje žiadne rozhodnutie o prepúšťaní zamestnancov ani po 1. júni, keď vyprší dohoda s odborármi o skrátení pracovného času.dodal viceprezident.U. S. Steel podľa Bruna hľadajú aj naďalej možnosti, ako v košickom závode investovať a zvyšovať produktivitu práce. Pripomenul, že už v januári ohlásili USSK výstavbu novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele bez orientácie zrna (NGO) v prepočte asi za 114 miliónov eur.podotkol Bruno.Podľa Pellegriniho sa v najbližšom období nechystá ani predaj železiarní." povedal premiér.