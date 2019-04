J. Erakovič: Podunajské krajiny vnímajú prírodu rozdielne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) – Je zaujímavé sledovať, ako sa jednotlivé európske krajiny rozdielne pozerajú na prírodu a ako ju berú. Hovorí srbský cyklista a bloger Jovan Erakovič. V rámci projektu DANUBEparksCONNECTED sa vydal na cyklotúru pozdĺž celého Dunaja, teda od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese po jeho deltu v Rumunsku. Jeho aktuálnou zastávkou je Slovensko, kde ho sprevádza medzinárodný ochranársky pelotón.povedal pre TASR Erakovič.Slovensko sa podľa neho nachádza niekde uprostred. Teda medzi krajinami, ktoré majú prídu regulovanú, ale vážia si každé jej chránené územie a krajinami, ktoré berú prírodu ako samozrejmosť.poznamenal s tým, že je dobré vedieť sa pozerať na prírodu aj inou optikou.Súhlasí s ním aj projektová manažérka z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia (BROZ) Andrea Froncová. Podľa nej je zaujímavé sledovať rozdielnosť v profesionalite ochrany prírody či kultúrnu zmenu pozdĺž Dunaja.skonštatovala.Cestou popri rieke vníma aj iné paradoxy. Poukazuje na to, že Dunaj síce tečie od najbohatších po najchudobnejšie krajiny, čo sa ekonomického hľadiska týka, ale zároveň z najchudobnejších po najbohatšie pokiaľ ide o prírodu a ekológiu.poznamenala Froncová.Cyklotúra srbského blogera popri Dunaji po cyklotrase EuroVelo 6 je v poradí jeho treťou a vždy mala iný dôvod. Kým v minulosti hodnotil samotnú cyklotrasu, súčasná cyklotúra sa zameriava na prírodu. Jeho úlohou je prejsť chránené územia popri Dunaji, stretnúť sa s partnermi medzinárodného projektu, dozvedať sa o ich aktivitách v rámci ochrany prírody a pretlmočiť ich prácu a vlastné pohľady prostredníctvom blogu verejnosti.Projekt DANUBEparksCONNECTED sa venuje ochrane prírody pozdĺž celého Dunaja a zapojení sú doň partneri z chránených oblastí z národných parkov od Nemecka po Rumunsko. Súčasťou sú okrem iného aj viaceré praktické ochranárske aktivity. Zameriavajú sa na elementy ako voda či vzduch, ale tiež na suché biotopy a spájanie, respektíve prepájanie biotopov. Projekt mal spoluprácu najmä naštartovať, mnohé aktivity budú pokračovať aj po jeho ukončení.V rámci vzdušných aktivít je to podľa Froncovej napríklad osádzanie označovačov na elektrické vedenia proti kolízii vtáctva, keďže Dunaj je ich migračným koridorom. V oblasti rozvoja biodiverzity či zlepšenia druhovej bohatosti je to napríklad 'pasenie protipovodňových hrádzí'.priblížila Froncová. Snahou je tiež napríklad vyhlásiť sústavu ostrovov na Dunaji za chránené oblasti.